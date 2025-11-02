「心臓もたへん」「無限ループ」岩田剛典、変身動画に称賛の声殺到！ 「これは反則過ぎる」
三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典さんは10月30日、自身のInstagramを更新。変身動画を公開しました。
【動画】岩田剛典、変身動画を公開！
この投稿にファンからは「朝から無限ループ」「この破壊力ハンパない美しさ」「ぐぅ、えぐい」「ヤバイヤバイ」「これは反則過ぎる」「何じゃこりやぁ〜爆イケ」「うぅ…息止まる」「ちょっ。寝起きからのそれはあかん」「かっこよすぎて悶え苦しみます」「心臓もたへん」「は！ えぐ！」「あーざーとーいーーー」「寝起きエモい」「始まりからえぐい！！」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「始まりからえぐい！！」「朝から無限ループ」岩田さんは1本の動画を投稿。寝起きシーンから始まり、次のシーンでは一転、ブラックスーツに身を包んだ岩田さんの姿に。カメラに向かってほほ笑む姿や無邪気な笑顔もあり、最初の寝起きシーンから最後に至るまで、ファンには幸せすぎる豪華なシーンが盛りだくさんです。
「王子感半端ない」今回の動画でのブラックスーツ姿は、10月23日の投稿でも写真で披露しています。10月16日からU-NEXTにて配信されている日韓合同制作サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』にメインプロデューサーとして出演している岩田さん。その収録で着用した衣装のようです。気になる人はぜひチェックしてみてください！
