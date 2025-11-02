◇デンマーク1部 コペンハーゲン3―2フレデリシア（2025年11月2日 デンマーク・コペンハーゲン）

コペンハーゲンのDF鈴木淳之介（22）が今夏加入の新天地でプロ初ゴールを決めた。ホームのフレデリシア戦で右サイドバックとして先発すると、2―1の後半32分にペナルティーエリア外、右寄りの位置でパスを受け、左足を振り抜いてゴール右隅に貴重な追加点。フル出場で3―2の勝利に貢献した。

今夏、J1湘南からデンマーク1部の強豪に加入した日本代表はクラブ公式メディアの取材に応じ、湘南時代にも経験がなかったゴールに触れ「歴史のあるクラブで初めて点を取れたのは本当にうれしい。プロに入って4年目で初めてのゴール。大きな歓声が聞こえて鳥肌が立った」と振り返った。

チームにとってはリーグ戦4試合ぶりの勝利。ホームでは8月27日に行われたバーゼル（スイス）との欧州チャンピオンズリーグ（CL）予選プレーオフ第2戦以来の白星に鈴木は「ホッとしている。ホームで勝てていなかったので（サポーターに）申し訳なかった。ふがいない試合が続いていた中で、今日もプレーはあまり良くはなかったが、勝ちという結果で終えられたことは凄く良かった」と息をついた。

ファン投票のマン・オブ・ザ・マッチにも選出され「やっとサポーターに認められた。価値ある賞だと思うので、これからも選ばれるように頑張りたい」と満足げ。4日に控えるトットナム（イングランド）との欧州CL・1次リーグ第3戦に向け「本当に厳しい戦いになると思う。勝ちだけを目指してやっていきたい」と力を込めた。