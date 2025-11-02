高市早苗首相が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ワールドシリーズ（WS）で球団初の連覇を達成したドジャースを祝福した。

高市氏は「ロサンゼルス・ドジャースが、ワールドシリーズを連覇しました。大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手、おめでとうございます！また、山本選手のシリーズMVP受賞、重ねてお祝い申し上げます」とつづり、ドジャースの連覇と活躍を示した日本人選手を祝福した。

続けて「私が愛する阪神タイガースは日本シリーズ優勝を逃しましたが、日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本人選手の海外でのご活躍は、とても嬉しいニュースです」とし、「これからも、日本人メジャーリーガーの皆様、そして全ての日本人アスリートの皆様が、世界の真ん中で咲き誇り、日本人に夢と希望を与え続けて下さることを、大いに期待しています」とコメントした。

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として2年連続9度目の世界一に輝いた。さらに、前日第6戦でシリーズ2度目の先発マウンドに上がり勝利を挙げ、この日も連投で救援登板し胴上げ投手となった山本由伸がWSのMVPに選出された。