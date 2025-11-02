■フィギュアスケート 西日本選手権（2日、滋賀・大津市 木下カンセーアイスアリーナ）

フィギュアスケートの西日本選手権2日目。女子シングルの元全日本女王・紀平梨花（23、トヨタ自動車）が西山真瑚（23、オリエンタルバイオ）とともにアイスダンスのFD（フリーダンス）に臨み77.13点をマーク。前日のRD（リズムダンス）の得点（59.61）と合わせ、合計136.74点で3位に入った。

今年9月にフィギュアスケートからアイスダンスへの転向を発表した紀平。前日のRDで2位につけ、この日はFD（フリーダンス）に挑んだ。

水色のワンピースに身を包んだ紀平。映画「もののけ姫」の荘厳な曲に乗って、時に優雅に、時に勇ましい表情で滑る。終盤にかけては西山が紀平を抱き上げ、ダイナミックな演技も披露。2人の息の合った演技が終わると、会場からはスタンディングオベーションが起こった。紀平と西山は12月に行われる全日本選手権に出場する。

前日のRDの得点が59.61。この日のFDの得点が77.13。合計136.74点。紀平のアイスダンスデビュー戦は3位となった。優勝は、前日のRDでも67.19点でトップに立った櫛田育良（18、木下アカデミー）・島田高志郎（24、木下グループ）。FDでも92.02点をマークし、合計で159.21点となった。

「アイスダンスの難しさを改めて実感した」と語った紀平。「これがスタートだと思って、ここからとにかく練習を積んで技術と基礎を身につけて、完成度の高い演技を目指して頑張っていきたい」と、新たな挑戦への闘志を燃やした。

■アイスダンス2日目 結果

1）櫛田育良＆島田高志郎 159.21点

2）佐々木彩乃＆池田喜充 143.41点

3）紀平梨花＆西山真瑚 136.74点

4）浦松千聖＆田村篤彦 130.86点

5）矢島榛乃＆矢島司 79.67点

