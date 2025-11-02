「フィギュアスケート・西日本選手権」（２日、木下カンセーアイスアリーナ）

１２月の全日本選手権の予選会として行われ、アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）では、リズムダンス（ＲＤ）２位だった紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車、西山真瑚（２３）＝オリエンタルバイオ＝組が合計１３６・７４点で３位に入った。ＲＤ首位の櫛田育良（１８）＝木下アカデミー、島田高志郎（２４）＝木下グループ＝組合計１５９・２１点で優勝した。

「もののけ姫」の曲をイメージした透明感のある水色の衣装の紀平に、西山は黒いベストスタイル。息の合ったダンスに、紀平を持ち上げながらのスピンなどで流れるような動きで魅了した。演技後には２人で手応えを確かめるようにハグ。大きな拍手を浴びた。

１日に行われたリズムダンス（ＲＤ）は５９・６１点で２位となり、ア結成から１カ月あまりと短期間だが、充実した演技を披露した。この日のＦＤは首位に７・５８点差で臨んだ。

今大会に出場すれば全日本選手権への出場資格が得られ、同大会で上位になれば来年２月に行われるミラノ・コルティナ五輪の団体戦出場への可能性が開ける。

紀平は２０２１年に右足首を負傷。２２年北京五輪を断念し、直近の２シーズンも試合出場を見送った。今季も中部選手権を欠場。同大会はミラノ・コルティナ五輪の最終選考会となる全日本選手権の予選にもなっており、シングルでの五輪出場の可能性は消滅していた。