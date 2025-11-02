◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長１１回まで突入した接戦で逆転勝ちし、球団史上初となるワールドシリーズ２年連続制覇を達成した。ブルージェイズは１９９３年以来３２年ぶり３度目の制覇を逃した。２年連続のワールドシリーズ制覇は、１９９８〜２０００年にヤンキースが３連覇して以来で、２１世紀初となった。

大谷翔平投手（３１）は、７回途中９３球を投げた第４戦から中３日で登板して３回途中３失点。打っては５打数２安打１四球だった。前日の第６戦で９６球を投げた山本由伸投手（２７）は９回途中から１１回まで無失点で抑える炎の連投を見せて、ワールドシリーズ３勝目を挙げた。

チームを勝利に導いたのはロハスのバットだった。３―４で迎えた９回。先頭のＥ・ヘルナンデスは空振り三振。試合終了まではあとアウト２つ。敵地ファンは総立ちになる中で、ロハスはフルカウントから守護神右腕・ホフマンのスライダーを左翼席に運んで試合を振り出しに戻し、延長１１回のスミスの決勝弾につなげた。

チームの野手最年長３６歳のベテランは「正直に言うと、あの瞬間自分がやりたかったのは、ただ打球をセンター方向に打つことと、確実に出塁することだった。でも、いい球を捉えることができた。最後（カウント２―２からの５球目）の速球をファウルにしたことで、ボールを待つ自信がついたんだ。すると投手がスライダーを内角低めに投げてきた。そこで自分は思い切りバットを振って、捉えることができた。自分のスイングは本当によかったと感じた。打球はフェンスを越えたが、どうやって越えたかは分からなかった。だが、塁を回っている間、すごく嬉しかった。実はここ数日間、妻が『何かがあなたを待っている』と言っていたんだ。それ以上に特別なことがあるだろうかと思ったよ」と興奮気味に振り返った。

球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇。ロハスは「これはまさにレガシーだ。なぜなら長い時間をかけて、多くの犠牲を払い、この２年間、ドジャースのメンバーは野球のために尽力してきた。その偉業は驚くべきものだ。皆が本当に喜び、誇りに思うべきだ。多くの人は『ドジャースは野球を壊している、才能があるから優勝した』と言うかもしれない。だが、俺たちは昨年は韓国でシーズンを開始し、今年は日本で開始し、これまでで最も長いシーズンを戦ったチームだ。スプリングトレーニングを含め、レギュラーシーズンのすべての試合を戦い、サンデーナイトベースボールも経験した。我々は非常に多くを求められたのだ。この瞬間こそ、その意味があると感じている」と強さの秘密も口にした。