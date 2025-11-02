「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４-５ドジャース」（１日、トロント）

ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を果たした。山本由伸投手は第２戦で完投勝利、中１日の第３戦では延長十八回にブルペン待機で投球練習。第６戦は勝利投手に。２日連続での登板となったこの日の第７戦では、九回サヨナラのピンチからリリーフ登板し、延長十一回のピンチを切り抜け、胴上げ投手に。そして、ＷＳのＭＶＰに選ばれた。

試合後のセレモニーでは、記念撮影でも隣にいたベッツからＭＶＰのトロフィーを（こうやって掲げてよ）という感じで身ぶり手ぶりで促された山本が、満身創痍の体で持ち上げてみたが、なかなか上に上がらず、すかさず斜め後ろにいたキケ・ヘルナンデスが背後から山本の肘や腕をガシッと支え、山本は渾身の力を振り絞って、頭上に掲げ、大歓声が起こった。キケは誰よりも嬉しそうな顔を見せていた。

ＮＨＫ ＢＳの中継で解説を務めた田口壮氏（山本入団時のオリックス２軍監督）は、インタビューの山本のやりとりを聞いて、もう話す力も残っていないのでは、と指摘していた。

キケはシャンパンファイト中のスポーツネットＬＡのインタビューで「ヨシノブ・ヤマモトのような男がチームにいれば、コトはもっと簡単になるのさ」と山本に全幅の信頼を置き、最大限のリスペクトをもって称賛していた。

山本が完投した第２戦の試合後、出迎えたナインと山本がハグを交わした中で、山本はキケに対し、深々とお辞儀をしていた。

キケは試合後、自身のインスタグラムのストーリーズに、同僚から顔や頭をなでられもみくちゃにされる写真を投稿し、「愛してます」と日本語でメッセージを送った。