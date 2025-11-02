高市早苗首相、ドジャースのWS連覇に祝福コメント 大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希そして阪神タイガースにも触れる
高市早苗首相が2日、自身のXを更新し、ロサンゼルス・ドジャースのワールドシリーズ連覇についてコメントした。
【写真】ドジャース、ワールドシリーズ連覇 チャンピオンビジュアル
この日、ドジャースがトロント・ブルージェイズを下し、4勝3敗でワールドシリーズを制した。
高市首相は「ロサンゼルス・ドジャースが、ワールドシリーズを連覇しました。大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手、おめでとうございます！また、山本選手のシリーズMVP受賞、重ねてお祝い申し上げます」と祝った。
「私が愛する阪神タイガースは日本シリーズ優勝を逃しましたが、日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本人選手の海外でのご活躍は、とても嬉しいニュースです」。
そして「これからも、日本人メジャーリーガーの皆様、そして全ての日本人アスリートの皆様が、世界の真ん中で咲き誇り、日本人に夢と希望を与え続けて下さることを、大いに期待しています」とつづった。
■全文（Xより）
ロサンゼルス・ドジャースが、ワールドシリーズを連覇しました。
大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手、おめでとうございます！
また、山本選手のシリーズMVP受賞、重ねてお祝い申し上げます。
私が愛する阪神タイガースは日本シリーズ優勝を逃しましたが、日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本人選手の海外でのご活躍は、とても嬉しいニュースです。
これからも、日本人メジャーリーガーの皆様、そして全ての日本人アスリートの皆様が、世界の真ん中で咲き誇り、日本人に夢と希望を与え続けて下さることを、大いに期待しています。
