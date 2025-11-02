【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】義両親からの正論パンチ！義オバ反論できず＜第16話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第16話 強い！
【編集部コメント】
そのときサカエおばさんは思い出しました。何度戦っても勝てなかった、義妹エイコさんの鋼メンタルを。サカエおばさんの、「私の言葉で落ち込ませてやろう」といった悪意も毒気も、やはりエイコさんには一切届きません。むしろ、まったく気にしていない様子で、その無敵の強さが際立っています。ミナさんは今回サカエおばさんとエイコさんの直接対決をはじめて見たのですが、「これは勝負にならないな……」と対照的な2人を見てすぐに悟ったようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
