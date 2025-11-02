¡Ö#½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é22Ç¯¡×44ºÐÇÐÍ¥à6ºÐÇ¯¾åÇÐÍ¥¤ÈºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤¢¤«¤ó¤¢¤«¤ó♡¡×¡Ö¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¡×¡Ö´Ø·¸À¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×
¡Ö2¿Í¤Î±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤¿º£¤ò¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï(44)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£6ºÐÇ¯¾åÇÐÍ¥¤È¤ÎàºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ñ¤¨¤Ð¡¢¤¹¤°¤¢¤Îº¢¤ËÌá¤ì¤ë¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë½ã¿èÌµ¹¤¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÆ£À¯¿®(50)¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS)¤Ç¶¦±éÃæ¤Î2¿Í¤¬¡¢¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤ê¡Ä¡£²áµî¤Ë¤â¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ê¡Ö#½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é22Ç¯¡×¡Ö#»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¡×¡Ö#69sixtynine¡×¡Ö#¥¹¥Þ¥°¥é¡¼¡×¤È¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾¯Ç¯¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö2¿Í¤¬±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ¤Î¤ª2¿Í¤Ç¤¹¡ª¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤«¤ó¤¢¤«¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë♡¡×¡Ö¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤È¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃç¤ÎÎÉ¤¤¤ª2¿Í¤Î´Ø·¸À¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£