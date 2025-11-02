佐久間朱莉、高野愛姫が使い始めた『i240』が8位→7位→4位に浮上中！ 【アイアン売り上げランキング】
アイアン部門では1位が『スリクソン ZXi5』、2位が『G440』という状況に変動はないが、この3週間で大幅に順位を上げているのがピンの『i240』。3週前が8位、2週前が7位、そして先週は4位まで上がってきた。『i240』について、PGAツアースーパーストア大宮店の門村勇治さんに話を聞いた。
【写真】『i240』『i230』『ブループリントS』の顔を比較すると、トップラインが違った！
「歴代の『i230』『i210』とはちょっと違うタイプのアイアンになっていて、ツアーモデルというよりは飛距離性能が高いカテゴリー。打感も違いますし、ミスヒットに強くてやさしくなっています」どんなゴルファーと相性が良いのか？「バックフェースのデザインは変わりましたけど、構えたときのサイズ感は『i230』とほとんど同じ。オーソドックスな『顔』です。それでも飛距離性能は高くて、『i230』より5ヤードから10ヤードくらい飛びます。だから、スマートな顔で飛ばしたいゴルファーや、ピンのアイアンに興味があるけど今までの『i230』がちょっと難しいと思っていた人にピッタリです」女子ツアーでは10月下旬の「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」で今季4勝目を挙げた佐久間朱莉が、9月から『i240』の5番アイアンを使用し始めたことでも話題になっている。佐久間は「しっかり高さも出てつかまりやすいクラブを作ってくれました」とコメント。また、7I〜PWで使用する新星・高野愛姫は、「球が上がりやすいし、スピンも入って、止まるようになりました」と絶賛する。佐久間が、このまま年間女王になれば、さらに注目度は高くなるだろう。【アイアン売り上げランキング トップ3】1位 ダンロップ スリクソン ZXi52位 ピン G4403位 タイトリスト T250※データ提供：矢野経済研究所、10月20日〜10月26日のデータ◇ ◇ ◇人気アイアンを調査。関連記事『79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】』で詳細をチェックできる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
