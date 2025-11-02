15ºÐ¾®Ìî»û¡¢ºÇÂ¿3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¡¥¹¥±¥Ü¡¼ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢¿¥ÅÄ¤ÏV3
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï2Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò·è¾¡¤Ï15ºÐ¤Î¾®Ìî»û¶ã±À¤¬192.15ÅÀ¤Ç¡¢ºÇÂ¿µÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°²ó²¦¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚ²»Æ´¤¬188.55ÅÀ¤Ç2°Ì¡£È¬ÅçÍþ±û¤¬3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò·è¾¡¤Ï¿¥ÅÄÌ´³¤¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ë¤¬174.63ÅÀ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Í½Áª1°ÌÄÌ²á¤Î13ºÐ¡¢¾¾ËÜÀãÀ»¤¬0.45ÅÀº¹¤Î2°Ì¤Ç¡¢Ãæ³Ø1Ç¯¤ÎÈø´ØË¨°á¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬3°Ì¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷²¦¤ÎµÈÂôÎø¡ÊACT¡¡SB¡¡STORE¡Ë¤Ï°ìÈ¯µ»¡Ö¥Ù¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤ò3²ó¤È¤â¼ºÇÔ¤·7°Ì¤À¤Ã¤¿¡£