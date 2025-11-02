【ワシントン＝向井ゆう子、ヨハネスブルク＝笹子美奈子】米国のトランプ大統領は１日、自身のＳＮＳで、ナイジェリア政府が「キリスト教徒への迫害」を容認していると主張し、放置し続けるなら、軍事攻撃も辞さないと警告した。

トランプ氏は「キリスト教徒への迫害を許し続けるなら、米国はすべての支援を直ちに停止する」と述べた。「イスラムのテロリストを完全に撲滅するために介入するかもしれない」と投稿し、国防総省に軍事攻撃の準備に入るよう指示したと明らかにした。

これに先立ちトランプ氏は１０月３１日、ナイジェリアを宗教上、「特に懸念がある国」に指定すると表明。ナイジェリアのボラ・ティヌブ大統領は１１月１日の声明で「ナイジェリアは宗教の迫害に抗する。全ての信仰コミュニティーを守るべく、米国や国際社会と協力していく」と述べていた。

ナイジェリアにはキリスト教徒が南部、イスラム教徒が北部にほぼ同数暮らす。北部ではイスラム過激派組織「ボコ・ハラム」のほか、「イスラム国」系組織による攻撃がここ数年、顕著になっており、政府は掃討作戦に手こずっている。キリスト教徒に限らず、イスラム教徒も攻撃対象になっており、身代金目的の誘拐が多発している。