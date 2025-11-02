楽天からドラフト３位指名を受けた繁永晟内野手（２２）＝中央大＝が２日、東京都八王子市内の同校で指名あいさつを受けた。

終始、和やかな雰囲気で行われた指名あいさつ。愛敬スカウト部長から「今年の課題として、内野手で右打ちのパンチのある選手が取りたいというところで指名させていただいた。うちには大阪桐蔭高校の大先輩に浅村くんがいる。何とか浅村くんに近づけるように頑張ってほしい」と直接期待の言葉をかけられ、繁永は表情を引き締めた。

また繁永は喜怒哀楽の表現が自然と出てしまうという中大の元気印でもあり、部坂担当スカウトからは珍指令も。「悔しさは出してほしくないんです、打てないということなので。試合を僕らはテレビでしか見られない。うれしい顔は見たい」と笑みを浮かべた。

繁永も「明るさは本当にずっと昔からの性格で、試合になったら、自分はちょっと入り込みすぎてしまう。打てなかったりした時は本当に無意識で出ちゃうんで」と苦笑いし、「明るさっていうのはもう前面に出していきたい」と意気込んだ。

ＤｅＮＡ・牧、阪神・森下と続く、中大右打者の系譜を明るいキャラクターとともに受け継いでいく。