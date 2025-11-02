Rainy。、アニメ・ドラマなどタイアップ作品満載の濃厚な2ndアルバム『Rainy。and』1月14日発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

17歳の高校生シンガー・Rainy。が、今年12月1日のオフィシャルファンクラブ「Sunny。’s Room」の立ち上げ、そして2026年1月14日の2ndアルバム『Rainy。and』のリリース決定を発表した。

アルバム『Rainy。and』は、2023年6月の1stアルバム発売から2年半の間にリリースしてきた10曲に、アルバムリリースに合わせて書き下ろした新曲を加えた全11曲を収録。タイアップ作品が7曲を占め、Rainy。があらゆるコラボレーションをしてきたことで生まれた楽曲ばかり。

Rainy。とドラマ、Rainy。とゲーム、Rainy。とスポーツ、Rainy。と漫画、Rainy。とアニメ、Rainy。と雑誌。それぞれに合わせた楽曲を制作することで、毎回Rainy。にとって新たなチャレンジと発見があり、シンガーとして、表現者としての成長を続けてきた。

そんなRainy。と、収録楽曲に関わってくださった全ての方々と作った大切な作品として、2ndアルバム『Rainy。and』の発売が決定した。

そして、新曲「Rainbow」は、Rainy。とSunny。をテーマに、Rainy。がスタッフと共にSunny。(ファンの総称)への想いを込めて歌詞を書き上げたミディアムナンバー。アルバム発売と同時に発表されたファンクラブ「Sunny。’s Room」のスタートに合わせ、なくてはならない存在であるSunny。に想いを伝える1曲。

初回限定盤には、2025年8月に開催された関係者向け非公開ライブで披露された3曲のライブ映像を収録したDVDと、28ページのPHOTOBOOKLETを付属。高校２年の夏休み期間を全て掛けて準備したライブパフォーマンスは必見。通常盤には、今作のジャケット写真撮影時のオフショットとインタビュー映像を見られるQRコードを記載と、あらゆる方向から今のRainy。の世界を堪能できる作品だ。

リリース後には今作のリリースを記念した全国でのイベントの開催も予定されており、直接歌を届けにいく。日程などの詳細は後日発表される。

そして、「Sunny。’s Room」は、ファンからの投票によってタイトルが決定したオフィシャルファンクラブ。Rainy。が素顔を見せる場所として毎月28日に配信中のYouTube番組「Rainy。’s Room」にちなみ、Sunny。だけに見せるRainy。の姿、メッセージが期待される。こちらも、かねてよりファンクラブをつくりたいと幾度となく話をしてきたRainy。と、ファン・Sunny。の待望の発表となった。スタートに向けて、XなどSNSで続報が届くそうなので、フォローして待っていてほしい。

●リリース情報Rainy。 2ndアルバム『Rainy。and』

【初回限定盤（CD+DVD＋PHOTOBOOKLET(28P予定)）】

品番：JBCZ-9167

価格：￥3,990（税込）

＜DVD＞

LIVE MOVIE at SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

１.But ノーラヴ

２.Find the truth

３.17。アオイハル

【通常盤（CD＋動画視聴用QRコード）】

品番：JBCZ-9168

価格：￥2,940（税込）

＜動画＞

ジャケット写真メイキング＆インタビュー

（約5分予定／視聴期限：2029年1月14日）

＜CD＞収録順未定

Rainbow Christmas

Shine（「はれのひ シンデレラ ウェディングドレスを日本へ！ある女性の挑戦」主題歌）

Gemini

Riff//rain（『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 4- beatmania IIDX』テーマ曲）

Fight Song（『マドンナカップ in伊予市』テーマソング）

蕾（GANMA!連載マンガ『カッコいい女の子と12センチの約束』公式テーマソング）

万里一空（TVアニメ『戦国妖狐 千魔混沌編』エンディングテーマ）

But ノーラヴ(読売テレビ・日本テレビ系全国ネット「名探偵コナン」オープニングテーマ)

Rain and Blue

17。アオイハル（Seventeen×Rainy。〈17のうたづくり〉コラボソング）

Rainbow ※未発表新曲

●ライブ情報

「THANK YOU FES. 2025 〜イオンモール幕張新都心12周年感謝祭〜」

2025年11月1日(土)13:45〜

会場：イオンモール幕張新都心 グランドモール1Fグランドスクエア

詳細はこちら

https://rainy.bzone.co.jp/live/93iqo2_jxc0x/

＜プロフィール＞

Rainy。 （レイニー）

Date of birth ： 2008.6.28

福岡県在住の高校2年生。13歳でデビュー後、15歳で1stアルバムを発表し、透明感あふれる歌声と等身大の歌詞で同世代の共感を呼び、SNSでも注目を集める。2025年3月にリリースした「But ノーラヴ」は、アニメ『名探偵コナン』のOPテーマ曲に起用。SDGsへの興味関心も高く、『SDGs週間｜GLOBALGOALS WEEK』に合わせて毎年開催されているサステナビリティ推進イベント『HAPPY EARTH』のキービジュアル＆アンバサダーに抜擢されたりと、アーティスト活動にとどまらず幅広い分野で活躍中。

