岩井俊二、映画監督30周年を記念した特集上映決定 全国の劇場で開催予定
映画監督・小説家・作曲家と多彩な顔を持つ岩井俊二が、監督デビュー30周年を迎える。これを記念し、特集上映「IWAI SHUNJI The Film Works 30th Anniversary 1995-2025」が12月26日より、TOHOシネマズ日比谷（東京）ほか全国の劇場で開催されることが決定した。
【動画】映画『Love Letter』中山美穂さんの名せりふ入り特別動画
1995年に公開された『Love Letter』から始まり、2023年公開の『キリエのうた』に至るまで、岩井は映像の詩情と情感を大切にしながら、人の中にある光の部分、影の部分を、時代ごとに繊細に、そして鮮烈に描き続けてきた。その独特の映像美と文学的感性、音楽性が融合した世界観は、国内外の観客を魅了し続けている。
今回の特集上映は、代表作の数々をスクリーンで再び体験できる貴重な機会となる。上映作品の詳細は後日発表される予定だ。
告知ビジュアルには、『リリイ・シュシュのすべて』のワンカットを使用。「エーテルの30年史」という岩井監督作品ならではのコピーが添えられている。
■岩井俊二監督のコメント
作品というものは、受け取った人の中で完成する何かであると思います。そのお一人お一人の中に違った岩井作品が存在しているのだろうと思うとおののきに似た思いに駆られます。応援してくださるファンの皆さまには本当に感謝しかありません。
今回のレトロスペクティブ。振り返れば30年、これまで作ってきた作品たち、そのひとつひとつが僕自身です。全身全霊と言っていいでしょう。ぜひ劇場へ会いにきてください。
