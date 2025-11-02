ピン芸人のチャンス大城が、前回に続き“最恐心霊スポット”へ。現地の人が名前を聞いただけで戦慄するその場所で起きた、恐ろしいエピソードが語られた。

【映像】沖縄最恐スポットにある“うがんじゅ（祠）”

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #9』（ABEMA）が11月1日に放送された。チャンス大城は、#1で事故物件に1週間住んだ後から仕事が増えたという体験を元に、さらに怖い所へ行けば運気が上がるだろうという持論を携えて、沖縄・大山貝塚での野宿に臨んだ。

宜野湾市にきちんと話を通して現地に向かったチャンス大城は、沖縄に着いてひとまず沖縄そばを食べることに。入った店で、30代ぐらいのオーナーが「番組見ましたよ」と声をかけてくれたそうだ。そこで、チャンス大城が「大山貝塚知っていますか？」と尋ねると、オーナーは「ちょっと待ってください…」と戦慄のエピソードを語り始めた。

オーナーは過去、5人で大山貝塚に行ったことがあるという。そこで写真を撮ると、5人のうち1人の左腕が写っていない写真が撮れたそうだ。

異変はその帰り道に起こった。バイクで走っていたところ、その左腕が写らなかった人が、左腕の骨を粉々にする事故を起こしてしまったという。

チャンス大城は、オーナーから「もう絶対僕は行かないんで、大城さんやめてください」と止められたことを明かし、スタジオに恐怖を与えていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）