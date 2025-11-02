【ニューバランス】の新定番モデル！長距離もラクに歩ける高機能シューズがAmazonで販売中！
【ニューバランス】で歩きが変わる！快適さにこだわったウォーキングシューズがAmazonで販売中！
ウォーキングシューズの代表品番が「Fresh Foam 880 v6」として新登場。長く、快適に歩くために卓越したクッション性を提供するFresh Foamミッドソールをウォーキング仕様にアレンジし、踵のCRカウンターと合わせて更なる安定性を確保。着地時から足裏全体を使って自然な歩行をアシストするアウトソールは防滑性、耐久性、屈曲性を考慮した構造に。環境に配慮した素材を採用した新定番モデル。
高反発なミッドソールが自然な歩行をサポートし、毎日のウォーキングに快適さをプラスする。
防滑性や耐久性に優れたアウトソールで、さまざまな路面に対応する安定感を実現している。
足全体を包み込む柔らかな履き心地とゆったりとした設計で、長時間の歩行でも疲れにくい。
落ち着いたカラーとシンプルなデザインで、カジュアルなファッションにも合わせやすい。
