暖房が効いたオフィス。快適なはずなのに、なぜか足元だけはひんやり…。現代のワークシーンでは、この「足元の底冷え」が知らず知らずのうちに集中力を奪っているかもしれません。今回ご紹介するのは、そんな環境でこそ試してほしい「岩盤浴 厚地靴下」です。北海道産のブラックシリカと、特別天然記念物でもある北投石。2つの希少な鉱石の特性を活かし、デスクの下でまるで岩盤浴のように足元を温めてくれます。

なぜ「岩盤浴 厚地靴下」は心地よいのか

オフィスだけでなく、寒い季節のアウトドアシーンにも向いているといわれるこの厚地靴下。その理由は、温めのアプローチにあります。一般的な発熱繊維とは異なり、「岩盤浴 厚地靴下」は履く人自身の体温を利用します。強力な遠赤外線を誇る良質なブラックシリカと、マイナスイオン（※）を放出する北投石が自身の体温を効率よく活用。熱くなりすぎない快適なぬくもりで足元をじんわりと包み込みます。サーモグラフィ画像の比較が示すように、冷えがちな足先をサポートし続ける。これが、シーンを選ばず活躍できる理由ですね。

※マイナスイオンとは、空気中に含まれる負の電荷を帯びた分子を指します。

北海道産ブラックシリカと遠赤外線

心地よい温もりの秘密。そのひとつが北海道上ノ国町産の「ブラックシリカ」です。この鉱石の大きな特長は、常温であっても遠赤外線を高レベルで放射し続けること。「岩盤浴 厚地靴下」では、岩盤浴などでも利用されるこの鉱石の粉末を、独自の「健まーる加工」という技術によってくつ下の生地に付着。つまり履くだけで、ブラックシリカの特性を足元で感じられるというわけです。

玉川温泉 北投石という希少鉱石のパワー

「岩盤浴 厚地靴下」のもうひとつの柱として、「北投石」が使用されています。これは、世界でも秋田県の玉川温泉と台湾の北投温泉の2カ所でしか発見されていない、とても希少な鉱石。現在は特別天然記念物として採掘が禁じられているため、その存在自体が貴重なんだとか。

北投石は、ほかの鉱石と比較してもマイナスイオン発生量が多いことがグラフ（※）で示されています 。この2つの希少な鉱石の特性が、製品づくりに活かされています。

※グラフは鉱石5gを常温で30分放置後、イオンテスターで検証した結果

信頼の国内製造とタフな履き心地

「岩盤浴 厚地靴下」は国内製造なのも特長です。古くから繊維産業が盛んな長野県の技術と、北投石を扱ってきた経験を活かして生まれた「岩盤浴 厚地靴下」は、しっかりとした厚手の生地ながらズレにくく、脱ぎ履きもスムーズ。このバランス感覚、大事ですよね。サイズは22〜27cmの男女兼用。カラーはブラック、グレー、ネイビーの3色展開で、家庭での通常洗濯OKです（ネット洗い推奨）。

冬のデスクワークや家時間を本気で見直したいなら、まずは足元の環境から。「岩盤浴 厚地靴下」が、仕事の集中力を下支えしてくれるかもしれませんよ。この厚地靴下が気になった方、まずは製品詳細を以下リンクよりチェックしてみてください。

