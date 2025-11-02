Photo: mio

まだまだ暖房、ってほどではないけど、足元など身体の冷えが少しづつ気になり出す季節。ちょっと足すだけであったかくなれるアイテムを集めました。

足先から温める「まるでこたつソックス」

Photo: mio

まだ暖房は早いけれど、足先が冷えてしまうのは困りもの。足元が寒いとパフォーマンスが落ちてしまうこともあるでしょう。

そんなときに重宝するのが、｢まるでこたつソックス｣という靴下。過去には売り切れが続出した人気アイテムとなっています。

温かさのひみつは、くるぶしの温熱刺激です。靴下サプリによると、足首にある｢三陰交｣は冷えを呼び込みやすいツボ。この部分を発熱素材でカバーし、足を温めてくれるという寸法です。

Photo: mio

履きやすさについても確かなクオリティになっています。

足首から履き口までは、ふわふわに編まれた柔らかく伸びのいい素材。履き口の締めつけがなく、脱いだ時に跡がついてしまうこともないとのこと。

一方で、足首からつま先までは、足首上よりも編み目が細かい仕様に。足先の部分は細かく編まれているため、ズレなく快適に履くことができます。

寒くなってきたこの季節。ソックスを工夫することで、足先から温めてみるというアプローチはいかがでしょう？

詳しくはこちら↓

｢まるでこたつソックス｣でデスクワーク中の冷えを解消。納得のあったかさ

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995 1,613円 Amazonで見る PR PR

薄さ1mmの｢ほぼ貼るカイロ｣

Image: ROA

使い捨てカイロは、ゴミが出てしまう上、持続時間も短いもの。電子カイロは小さくてもちょっとジャマに感じます。

そんな「カイロなにがいいか問題」のアンサーとして提示したいのが、薄さ1mmのウェアラブルヒーター｢INKO USB Wearable Heater｣。縦横20cm四方のワイドさがありながら、極薄仕様となっています。

薄さのワケは「電熱線ではなく、銀ナノインクを使っている」から。クリップで衣服のどこかに挟んでおけば、背中でも腰でもモバイルバッテリーが続く限り最高50℃で両面がポカポカになってくれます。

Image: ROA

温度設定は3段階で切り替えが可能です。安全対策もしっかりしており、搭載された温度センサーが設定温度を保つよう監視。12時間で自動的に電源がオフになり、また、70℃以上を感知しても電源がオフになります。電磁波もほとんど発生せず、身につけていても安心感がありますね。

ウェアラブルなので、外出時も自宅のテレワーク時もずっと一緒にいられます。今年の冬は、薄型のウェアラブルヒーターを購入してみるのもアリかもしれません。

詳しくはこちら↓

薄さ1mmの｢ほぼ貼るカイロ｣なら、使い捨てカイロをやめられる

INKO(インコ) USB ウェアラブルヒーター ネイビー IK07780 20cm 7,000円 Amazonで見る PR PR

ひとりでもふたりでも暖まれる｢変形｣ファンヒーター

Image: アイリスオーヤマ

温めるならやはり足元から。

冷えがちな足元を温かくするアイテムとして、おすすめしたいセラミックファンヒーターが、アイリスオーヤマの｢ツインセラ｣。

本製品1番の特徴は「変形する」ということ。閉じて、開いて、角度を付けて。シーンに合わせて、ヒーターの形状を変えることができるんです。人と人との位置に合わせてベストな角度で温めることができるこのヒーター、フレキシブルでとっても使いやすそう。

Image: アイリスオーヤマ

天板部には取っ手もついており、重量も1.9kgと牛乳パック2つ分くらいなので、取り回しもしやすいと言えますね。

最大出力は1200W。セラミックファンヒーターはエアコンや石油ストーブとは違い、部屋全体を温めるには時間がかかるため、スポット暖房的に使うのが向いていると言えそうです。状況に応じて、柔軟に形を変えるこのヒーターなら、ひとりでもふたりでも、温かく快適な時間を提供してくれるのではないでしょうか？

詳しくはこちら↓

僕と、君と。ひとりでもふたりでも暖まれる｢変形｣ファンヒーターで