今週の決算発表予定 トヨタ、三菱重、任天堂など (11月4日～7日)
※決算発表の集中期間(10月24日～11月14日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。
■11月4日～7日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
●11月 4日―――――――――――― 64銘柄 発表予定
<2222> 寿スピリッツ [東Ｐ]
<2282> 日ハム [東Ｐ]
<2296> 伊藤米久ＨＤ [東Ｐ]
<4005> 住友化 [東Ｐ]
<4203> 住友ベ [東Ｐ]
<4689> ラインヤフー [東Ｐ] ★
<6200> インソース [東Ｐ]
<6471> 日精工 [東Ｐ]
<6806> ヒロセ電 [東Ｐ]
<6841> 横河電 [東Ｐ]
<7205> 日野自 [東Ｐ]
<7729> 東京精 [東Ｐ]
<7951> ヤマハ [東Ｐ]
<7974> 任天堂 [東Ｐ] ★
<8002> 丸紅 [東Ｐ] ★
<8058> 三菱商 [東Ｐ] ★
<8601> 大和 [東Ｐ]
<9021> ＪＲ西日本 [東Ｐ]
<9104> 商船三井 [東Ｐ] ★
<9432> ＮＴＴ [東Ｐ] ★
など
●11月 5日―――――――――――― 100銘柄 発表予定
<1802> 大林組 [東Ｐ]
<2371> カカクコム [東Ｐ]
<3407> 旭化成 [東Ｐ]
<4523> エーザイ [東Ｐ]
<4902> コニカミノル [東Ｐ]
<5201> ＡＧＣ [東Ｐ]
<5401> 日本製鉄 [東Ｐ] ★
<6724> エプソン [東Ｐ]
<6845> アズビル [東Ｐ]
<6869> シスメックス [東Ｐ]
<7203> トヨタ [東Ｐ] ★
<7211> 三菱自 [東Ｐ]
<7272> ヤマハ発 [東Ｐ]
<8001> 伊藤忠 [東Ｐ] ★
<8031> 三井物 [東Ｐ] ★
<8136> サンリオ [東Ｐ]
<9107> 川崎汽 [東Ｐ] ★
<9142> ＪＲ九州 [東Ｐ]
<9434> ＳＢ [東Ｐ] ★
<9831> ヤマダＨＤ [東Ｐ]
など
●11月 6日―――――――――――― 166銘柄 発表予定
<2802> 味の素 [東Ｐ]
<3110> 日東紡 [東Ｐ]
<4403> 日油 [東Ｐ]
<4452> 花王 [東Ｐ]
<4536> 参天薬 [東Ｐ]
<4901> 富士フイルム [東Ｐ]
<5411> ＪＦＥ [東Ｐ]
<6098> リクルート [東Ｐ] ★
<6417> ＳＡＮＫＹＯ [東Ｐ]
<6479> ミネベア [東Ｐ]
<6590> 芝浦 [東Ｐ]
<6963> ローム [東Ｐ]
<6976> 太陽誘電 [東Ｐ]
<7013> ＩＨＩ [東Ｐ] ★
<7201> 日産自 [東Ｐ] ★
<7269> スズキ [東Ｐ] ★
<7731> ニコン [東Ｐ]
<9101> 郵船 [東Ｐ] ★
<9468> カドカワ [東Ｐ]
<9684> スクエニＨＤ [東Ｐ]
など
●11月 7日―――――――――――― 352銘柄 発表予定
<1803> 清水建 [東Ｐ]
<2801> キッコマン [東Ｐ]
<3289> 東急不ＨＤ [東Ｐ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東Ｐ]
<3861> 王子ＨＤ [東Ｐ]
<4385> メルカリ [東Ｐ] ★
<5803> フジクラ [東Ｐ] ★
<5831> しずおかＦＧ [東Ｐ]
<6315> ＴＯＷＡ [東Ｐ] ★
<6326> クボタ [東Ｐ]
<6645> オムロン [東Ｐ]
<6965> ホトニクス [東Ｐ]
<7011> 三菱重 [東Ｐ] ★
<7261> マツダ [東Ｐ] ★
<7267> ホンダ [東Ｐ] ★
<7733> オリンパス [東Ｐ]
<7752> リコー [東Ｐ]
<8113> ユニチャーム [東Ｐ]
<8331> 千葉銀 [東Ｐ]
<8801> 三井不 [東Ｐ] ★
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
