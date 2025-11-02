メイバンク選手権最終日

米国女子ゴルフツアーのメイバンク選手権最終日が2日、マレーシア・クアラルンプールG＆CC（6356ヤード・パー72）で行われ、首位と8打差の11位で出た山下美夢有（花王）が7バーディー、ノーボギーの「65」で回り、18アンダーで三つ巴のプレーオフへ。チェ・ヘジン（韓国）、ハンナ・グリーン（豪州）との争いを制し、大逆転でツアー通算2勝目を挙げた。

山下は1、2番で連続バーディーの好スタート。5番でも1打伸ばし、14アンダーでサンデーバックナインを迎えた。10、11番でも連続バーディーをマークすると、13、16番でもバーディーを奪取。この日7アンダーの猛追でトップに並んだ。

18番パー5で行われたチェ・ヘジン、グリーンとのプレーオフでは1ホール目でただ1人バーディーを奪取。8月のAIG全英女子オープン以来の通算2勝目を挙げた山下に、現地のギャラリーからも大声援が注がれた。

8打差を逆転しての優勝にX上の日本人ファンも驚き。「8打差逆転優勝とかすげー」「とても届かないと思われた順位からの大逆転 おめでとうございます」「すごい！ 超逆転2勝目 ルーキーイヤーで素晴らしい 感動だよ」「追い上げ凄かったですね」「山下美夢有選手めちゃくちゃかっこよかった!!!!」などと称賛の声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）