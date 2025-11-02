¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥É³ëÀ¾µªÌÀ¤¬¸ÞÎØ¤Ø¤ÎË¾¤ß¤Ä¤Ê¤°¡Ö¸ÝÆ°¤¬¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¡×4°Ì¤ÇCÇÕÂåÉ½¤Ë
¡¡¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê2025Ç¯11·î2Æü¡¡»¥ËÚ»Ô¡¦ÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥ºHS¡á137¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ë
¡¡¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ëÀ¾µªÌÀ¡Ê53¡áÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬¹ç·×260¡¦1ÅÀ¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë²¼Éô¤ËÅö¤¿¤ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÇÕ¡ÊCÇÕ¡ËÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£ÃË»Ò¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬¹ç·×290¡¦9ÅÀ¡¢½÷»Ò¤Ï´Ý»³´õ¡Ê27¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¹ç·×262¡¦4ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤°Âç°ìÈÖ¤Ç¡¢³ëÀ¾¤¬2ËÜ¤ÎÈôÌö¤òÂ·¤¨¤¿¡£124¥á¡¼¥È¥ë¤È129¥á¡¼¥È¥ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡WÇÕ²¼Éô¤ËÅö¤¿¤ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÇÕ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬·ü¤«¤ëº£Âç²ñ¡£Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î9ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¡¢¾¡Éé¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£¾ò·ï¤ÏWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î6¿Í¡¢CÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ò½ü¤¤¤¿¾å°Ì2Ì¾¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¸ÝÆ°¤¬¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÂçÁÒ»³¤òÊ¨¤«¤»¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç»Ä¤ê2ÏÈ¤ÎÂåÉ½ÀÚÉä¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÂåÉ½Áè¤¤¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏCÇÕ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤ÆWÇÕÂåÉ½¤Ë¾º³Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¾®¤µ¤¤ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤Î¾å¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç¤¢¤È5¥á¡¼¥È¥ë¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÇÕ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À60¡ó¤¯¤é¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×¤È³ëÀ¾¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ËÄ©¤à¡£