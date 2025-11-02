ºòÇ¯Á´¹ñ2°Ì¤ÎÂçÌ¶ÅÄ¤Ï11°Ì¤ÇÁ´¹ñÀÚÉäÆ¨¤¹¡¡Áª¼ê¤ÎÂçÈ¾¤¬½¸ÃÄÅ¾¹»¡¡º´¡¹ÌÚ¼ç¾¤ÏÎÞ
¡¡¡þÂè76²óÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÊ¡²¬¸©Í½Áª¡¡ÃË»Ò¡Ê2025Ç¯11·î2Æü¡¡²ÅËã»Ô²ÅÊæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡¡ÃË»Ò7¶è´Ö42¡¦195¥¥í¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÃË»Ò¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿ÂçÌ¶ÅÄ¤Ï2»þ´Ö16Ê¬44ÉÃ¤Ç11°Ì¤Ë½ª¤ï¤êÁ´¹ñÀÚÉä¤òÆ¨¤·¤¿¡£º£½Õ¡¢±ØÅÁÉô¤Î¥³¡¼¥Á¤¬ÂàÇ¤¤·¤ÆÄ»¼è¾ëËÌ¤Î¸ÜÌä¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤ÎÂçÈ¾¤¬Å¾¹»¡£º´¡¹ÌÚÁÕÂ¿¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤È1Ç¯À¸¤Î7¿Í¡¢Î¦¾åÉô¤«¤é¤Î½õ¤Ã¿Í2¿Í¤ÇÄ©¤ó¤À¡£
¡¡ÀìÌç¤Ï¶¥Êâ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Î¦¾åÉô¤ÇÈ¬¼ï¶¥µ»¡¢400¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬ÀìÌç¤ÎÁª¼ê2¿Í¤â½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ1¥«·îÁ°¤«¤éÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤¬5ÅÙ¤¢¤ëÅÁÅý¹»¤Î¤¿¤¹¤¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½Õ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿°ë¾¾ÂçÊå´ÆÆÄ¤Ï¡¢OB¤Ç91Ç¯Á´¹ñÀ©ÇÆ»þ¤Î¼ç¾¤À¡£ÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤¿°Â¿´´¶¤È±ØÅÁ¤Î¸·¤·¤µ¤ÈÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÂçÌ¶ÅÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÃå¤ÆÁö¤ë½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£