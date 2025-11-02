ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9月に今季限りでの引退を発表していたクレイトン・カーショー投手が、大谷翔平投手と歓喜の美酒に酔いしれた1枚に、日本のファンからも「神々しくて見られない」との声が上がった。

優勝が決まったロッカールームでのシャンパンファイト。カーショーは上半身裸で帽子をかぶり、目を細めて笑顔。大谷は優勝Tシャツを着て肩を組み、2人ともびしょ濡れになりながらも喜びを分かち合った。

米スポーツ専門局「ESPN」公式Xが実際の画像を公開。文面に「ロサンゼルス、祝賀を始めよう」と記した1枚には、日本のファンも「神々しくて見られない」「今年で引退を決めているカーショーと大谷の2ショット」と感激した様子だった。

カーショーは試合後、米放送局「FOXスポーツ」の試合後番組で中継された試合後の番組に出演。「いずれにせよ、これ以上ヤマモトに言えることはある？ 彼のことが大好きだよ」と、MVPを受賞した山本由伸投手を絶賛。「ショウヘイも短い休みで登板して、スネルもそうだ。このチームの一員でいられて幸せだよ」と語っていた。

「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷は、3回に3ランを被弾して降板。打者としては5打数2安打で勝利に貢献した。



（THE ANSWER編集部）