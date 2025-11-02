¥¸¥ã¥ó¥×¡¢½÷»Ò¤Ï´Ý»³¤¬Í¥¾¡¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï2Æü¡¢NHKÇÕ¤ò·ó¤Í¤Æ»¥ËÚ»Ô¤ÎÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS137¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬127.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢129.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×262.4ÅÀ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£µÜÅèÎÓ¸Ð¡Ê¾¾ËÜÂç¡Ë¤¬2°Ì¡¢°ì¸Í¤¯¤ë¼Â¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤¬3°Ì¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤¬4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬137.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢134¥á¡¼¥È¥ë¤Î290.9ÅÀ¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£¾®ÎÓºóÂÀÏº¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤¬2°Ì¡¢ÆâÆ£ÃÒÊ¸¡Ê»³·Á»ÔÌò½ê¡Ë¤¬3°Ì¡¢53ºÐ¤Î³ëÀ¾µªÌÀ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬4°Ì¡£¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¡£