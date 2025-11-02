新日本プロレス２日の岐阜大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のＥＶＩＬと２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（２９）がリング上で乱闘を展開した。

ＥＶＩＬは来年１月４日日東京ドーム大会でウルフのデビュー戦の相手を務める。この日の大会では極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の成田蓮、高橋裕二郎、金丸義信、ディック東郷と組んで、海野翔太、上村優也、矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワトと対戦。反則まがいのファイトで勝利を収めると「お前らにＮＥＶＥＲのベルトはふさわしくねえんだよ。次の挑戦者は俺と東郷と金丸で決定打よ。そして俺は真のＮＥＶＥＲ２冠王者じゃ！」と、矢野＆ＹＯＨ＆ワトの持つＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王座挑戦を表明した。

さらにＥＶＩＬがベルトで矢野を殴打しようとしていたところに、背後からウルフが登場。ベルトを奪われて蛮行を阻止されると、豪快な払い腰を決められてリング外へと排除されてしまった。

まさかの醜態に憤るＥＶＩＬはバックステージで「ウルフアロン！ テメーごときがこのベルトに気安く触れてんじゃねえぞ、このヤロー。ふざけんな、このヤロー！」と激高。

一方で１０月両国大会に続いてＨ．Ｏ．Ｔの悪行を止めたウルフは「もう一度止めに入っているので、僕の前でああいった行為が繰り返されるのであれば、僕は許せないですし。またこういうことをすると思います」と力強く宣言していた。