【AMERICAN HOLIC】がおしゃれ！ 大人に似合う♡「コスパ最強トップス」

コスパ優秀なトップスが【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】から登場しているとの情報をキャッチ！ ロンT・デニムシャツ・カーディガン・セーターなど、秋冬に活躍すること間違いなさそうなトップスが、手に取りやすい価格でラインナップ中。いずれも大人に似合うデザインなので、ぜひチェックしてみて。

コクーンシルエットで作るこなれ感

【AMERICAN HOLIC】「コクーンポンチプルオーバー」\1,490（税込・セール価格）

袖のすっきり感と身頃のゆったり感のバランスが絶妙なコクーンシルエットのプルオーバー。丸みのある形は体のラインをカバーし、女性らしさを引き立てています。首元の開きが控えめで、大人のきちんと感があるのもGOOD。ブラックデニムを合わせて、デザインバッグやアクセサリーで抜け感をプラスすれば、さっとこなれたスタイルが完成です。

ゆるシャツが作るきれいめカジュアル

【AMERICAN HOLIC】「Wポケットデニムシャツ」\3,592（税込・セール価格）

ゆったりシルエットの柔らかデニムシャツ。襟付きで、ラフすぎない絶妙なバランスを生み出しています。スタッフの@kanana110さんによると「ミリタリーベースのオフィサーシャツをベースにした日常使いしやすいデザイン」とのことで、着こなしやすさも期待大。ボトムスやアクセサリーをきれいめでまとめれば、大人に似合うスタイルを楽しめそう。

大人が着たいきれいめカーデ

【AMERICAN HOLIC】「バイパチVネックルーズカーディガン」\2,991（税込）

リラクシーさと上品さを兼ね備えたカーディガン。静電気が起きにくいニット素材で快適に着られそう。スタッフの@kanana110さんによると「肌触りが良くチクチク感なく着ることができます」とのこと。ゆるめのシルエットで体のラインをカバーしつつ、深めのVネックが抜け感を演出。シンプルなデザインで、オンオフ問わずさまざまなコーデと好相性です。

甘すぎない大人のフェミニンニット

【AMERICAN HOLIC】「シャギーニットプルオーバー」\2,991（税込）

毛足のあるシャギー素材がふんわりと軽やかで、フェミニンな印象のプルオーバー。ゆったりめのシルエットで抜け感を醸し出せて、カジュアルにもきれいめにも着こなせるのが魅力です。こちらのライラックカラーには、ダークトーンの締め色ボトムスを合わせると、甘すぎない大人っぽコーデを作りやすいのでおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ