テーブルに飛び移ろうとした短足猫→次の瞬間…つい助けたくなる『愛おしい光景』が25万再生「すごい応援しちゃったｗ」「とっても可愛い」
テーブルに飛び移りたいけれど、足が短すぎてうまくジャンプできない猫ちゃんの姿が話題に。一生懸命頑張る猫ちゃんの光景には、「あんよが短すぎて尊い♡」「こんなにも誰かを応援したことはないｗ」と、励ましの声が寄せられています。こちらの投稿は25万再生を突破。その愛らしさに、たくさんの悶絶の声が寄せられることとなりました。
離れた場所にあるテーブルに移動したいシエルちゃん
テーブルに飛び乗れず立ち往生してしまう猫ちゃんの姿が投稿されたのは、Instagramアカウントの『cieldiary926』。ある日、ミヌエットのシエルちゃんはスツールの上に乗って、なにやら足踏みをしていたのだそう。
いったい何をしているのかと様子を見守っていると、どうやらシエルちゃんは、少し離れた場所にあるテーブルの上に乗りたかったことが判明。狙いを定めるようにテーブルに視線を向けて、短い足をふみふみとしていたといいます。
フォルムは愛らしくても、やはり猫。飛び移ろうとする真剣な姿には、どこかかっこ良さを感じます。
思い切って前足を乗せてみたものの…
そうしてしばらくスツールの端で足踏みをしていたシエルちゃんですが、決意が決まった瞬間、勢いよく前足をテーブルへ！あとは、後ろ足をテーブルへ乗せるだけです。
しかし、シエルちゃんは前足をテーブルに着けると、そのまま動かなくなってしまったそう。どうやら、テーブルに飛び乗るにはシエルちゃんの足は少し短かったようです。そんな姿をみていたら、思わず助けてあげたくなってしまいます。
シエルちゃんは少しの間、「どうしよう…」と考えるようにテーブルとスツールをつなぐ橋のようになっていたとのこと。はたして、シエルちゃんは無事にテーブルに飛び移ることができるのでしょうか？
最後はジャンプで見事に着地！
後ろ足をスツールの方へ近づけようとするものの、空を切るだけで全く前に進む気配がないシエルちゃん。ぴょこぴょこと動く後ろ足に思わずキュンとしてしまいます。
もしかして、テーブルへの飛び移りは失敗か…と思ったその時。シエルちゃんが力を振り絞って後ろ足を大きく蹴り上げたそう。すると、なんと見事に後ろ足をテーブルへ移動させることに成功！無事にテーブルに飛び移ることができたのでした。
猫ちゃんでありながら、テーブルに飛び移るのが一苦労なシエルちゃんの姿が、たくさんの人の心を射抜くこととなったのでした。
テーブルとスツールの間で立ち往生してしまうシエルちゃんの姿には、「手足短すぎて愛おしい♡」「詰んだかと思ったｗ」「かわいすぎ！」と、絶賛の声が寄せられています。
Instagramアカウント『cieldiary926』には、そんな短足猫ミヌエットのシエルちゃんの魅力がたくさん詰まっていますよ。
シエルちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
写真・動画提供：Instagramアカウント「cieldiary926」さま
執筆：伊藤悠
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。