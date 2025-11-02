◇フィギュアスケート 西日本選手権兼全日本選手権アイスダンス予選会 第２日（２日、木下カンセーアイスアリーナ）

アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）が行われ、今季新たにカップルを結成しリズムダンス（ＲＤ）２位の紀平梨花（トヨタ自動車）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が７７・１３点。合計１３６・７４点で３位となり、全日本選手権（１２月、東京）出場は決めたが、国際大会派遣への最低技術点（ＲＤ、ＦＤの合計８５点）には届かず、２６年ミラノ・コルティナ五輪出場の可能性は消滅した。キスアンドクライで点数を確認した２人は「ああ」と思わず苦笑いを浮かべた。

紀平は水色、西山は黒を基調とした衣装で「もののけ姫」を演じた。笑みを浮かべて演技を終えたもの、リンクを降りると「私がもっとスピードを出さないと」、「リフトは俺のミス」とすぐさま反省会が執り行われていた。

女子シングルで２０１８年ＧＰ女王の紀平は、右足首の古傷が完治せず、今季はシングルでの五輪挑戦を断念。９月に経験者の西山とのアイスダンス挑戦を表明し、１日のＲＤでは１０４３日ぶりの競技会復帰を果たしていた。「りかしん」は、ＲＤでの技術点が３３・７７点、ＦＤでは５１・２３点が必要だったものの、４０・２９点と届かず。技術点のクリアと今大会最上位が条件となっていたが、お預けとなった。

結成わずか１か月ながら、ＲＤでは目安に掲げていた６０点に肉薄する５９・６１点をマーク。大きな可能性を示した。西山は、ミラノへの挑戦も掲げつつ「２０３０年の五輪を目指すところを大きな目標に、これから取り組んでいきたい」と語っており、「りかしん」の挑戦は続いていく。