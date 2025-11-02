◇プロボクシングWBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心（帝拳）《12回戦》井上拓真（大橋）（2025年11月24日 トヨタアリーナ東京）

世界初挑戦が控える、WBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）が2日、都内で試合のチケットをファンに手渡しする「気持ちお渡し会」を実施した。

ファンクラブの有料会員限定で行われ、那須川は約250人のファンにチケットを直接手渡しした。イベント終了後に自身のSNSを更新し「応援来てくれる皆さんに気持ちお渡し会をしました！ なんでもSNS オンラインで買えるようになった今の時代だからこそ 直接届けたいと思いチケットを渡し会をしました 顔が見えた方がいいでしょ せかいいち なりますみんな 素敵な時間をありがとう！！ 11月24日勝つよ」と大一番へ力強く意気込んだ。

那須川は24日に世界初挑戦で前WBA世界同級王者でWBC同級2位の井上拓真（29＝大橋）と対戦。これまでもスパーリングパートナーとして招聘してきた、WBO世界同級王者クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）らと実戦練習を重ねるなど、初の世界王座奪取へ準備を整えている。