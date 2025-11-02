■全国の3日（文化の日）の天気

上空に寒気を伴った低気圧が東北付近に近づくでしょう。西日本から北日本では、大気の状態が非常に不安定になりそうです。日本海側を中心に雨や雷雨となり、激しく降る所もありそうです。太平洋側も、晴れ間はありますが、天気は変わりやすく、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。出かけるときに降っていなくても、傘を持ってお出かけください。朝の気温は、九州から東北南部で10℃前後の予想で、内陸は一桁の所が多いでしょう。北海道は0℃くらいまで下がる所がありそうです。日中の気温は全国的に2日より低い所が多く、肌寒くなるでしょう。近畿地方や東京地方は、木枯らし1号が吹くかもしれません。

予想最低気温（前日差）

札幌 4℃（-1 平年並み）

仙台 11℃（-2 10月中旬）

新潟 10℃（-3 10月下旬）

東京都心 11℃（-1 平年並み）

名古屋 12℃（＋1 10月下旬）

大阪 13℃（±0 10月下旬）

広島 11℃（＋1 平年並み）

高知 11℃（±0 平年並み）

福岡 12℃（-5 平年並み）

鹿児島 13℃（-1 11月中旬）

那覇 22℃（±0 10月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 9℃（-1 11月中旬）

仙台 16℃（-3 平年並み）

新潟 14℃（-5 11月中旬）

東京都心 21℃（＋2 10月下旬）

名古屋 18℃（-1 11月中旬）

大阪 18℃（-3 11月中旬）

広島 19℃（±0 平年並み）

高知 20℃（±0 11月中旬）

福岡 19℃（-2 11月中旬）

鹿児島 22℃（-1 平年並み）

那覇 27℃（＋1 10月下旬）

■全国の週間予報この先、8日頃にかけては、晴れる所が多いでしょう。ただ、沖縄では4日から5日にかけて、九州南部や四国でも5日は雨の降る所がありそうです。6日は、西・東日本太平洋側の沿岸の地域で雨の降る所がありそうです。最高気温は4日も平年に届かず、晴れても肌寒いでしょう。5日以降は、西・東日本で20℃前後まで上がる見込みですが、関東では、6日は15℃くらいにとどまり、寒くなりそうです。また、朝は4日、5日と冷え込みが強く、東京都心でも10℃を下回りそうです。