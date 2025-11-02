◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

２４日の「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ Ｂｏｘｉｎｇ１４」で世界初挑戦するＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が２日、都内で「チケット手渡し気持ち会」を開催。ファンクラブ会員限定の「天心チケット手渡し券」購入者に、チケットを直接手渡しした。

那須川は自身のＸで「応援来てくれる皆さんに気持ちお渡し会をしました！ なんでもＳＮＳ オンラインで買えるようになった今の時代だからこそ 直接届けたいと思いチケットを渡し会をしました 顔が見えた方がいいでしょ せかいいち なります みんな 素敵な時間をありがとう！！ １１月２４日勝つよ」と報告した。

那須川はＷＢＣ同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝との王座決定戦に向け、１５戦全勝（１０ＫＯ）のＷＢＡ世界スーパーフライ級８位オラユウォン・アコスタ（２５）＝プエルトリコ＝らとスパーリングを重ねている。

同興行の一般販売チケットは、指定Ｂ席（５万５０００円）、指定Ｃ席（３万３０００円）以外は完売している。