◆プロボクシング　▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦　同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

　２４日の「Ｐｒｉｍｅ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｏｘｉｎｇ１４」で世界初挑戦するＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が２日、都内で「チケット手渡し気持ち会」を開催。ファンクラブ会員限定の「天心チケット手渡し券」購入者に、チケットを直接手渡しした。

　那須川は自身のＸで「応援来てくれる皆さんに気持ちお渡し会をしました！　なんでもＳＮＳ　オンラインで買えるようになった今の時代だからこそ　直接届けたいと思いチケットを渡し会をしました　顔が見えた方がいいでしょ　せかいいち　なります　みんな　素敵な時間をありがとう！！　１１月２４日勝つよ」と報告した。

　那須川はＷＢＣ同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝との王座決定戦に向け、１５戦全勝（１０ＫＯ）のＷＢＡ世界スーパーフライ級８位オラユウォン・アコスタ（２５）＝プエルトリコ＝らとスパーリングを重ねている。

　同興行の一般販売チケットは、指定Ｂ席（５万５０００円）、指定Ｃ席（３万３０００円）以外は完売している。