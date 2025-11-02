◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦第２日（１１月２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）

全８戦で行われた今季の最終戦が行われ、ＧＴ５００はａｕトムス、ＧＴ３００はレオンがシリーズ王者に輝いた。

＊ ＊ ＊

この日の決勝の観客数が３万２０００人だったことが、主催者より発表された。１日の予選（１万８０００人）と合わせ、２日間合計で５万人を動員した。

ＧＴ５００、３００の両クラスのシリーズ王者が決まったほか、決勝レース前には来季からホンダが５００クラスに投入する「ホンダＨＲＣプレリュード―ＧＴ」のデモンストレーション走行が大観衆に迎えられた。

最終戦のため、レース後には表彰式に加えて「グランドフィナーレ」も行われた。シリーズ王者がたたえられたほか、今季限りでスーパーＧＴを“卒業”するレジェンドドライバー・松田次生（コンドーレーシング）、伊沢拓也（ナカジマレーシング）もあいさつ。松田は「これからもスーパーＧＴを陰ながら支えていきたい」と語り、伊沢も「これからもホンダ、スーパーＧＴを応援してください」と訴えた。