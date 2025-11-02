ZB1パク・ゴヌク、表参道に姿現す！雨のなかで輝き増す“東京ボーイ”に「日本の風景と相性良すぎ」【PHOTO】

ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、パク・ゴヌクが表参道に出没した。

《写真》パク・ゴヌク、圧巻の"逆三角形体型"

去る11月1日、パク・ゴヌクはZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新。

キャプションには鬼とピンク色のハートの絵文字を綴るなどして、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、スケジュールのために日本を訪れたときに撮影されたものであると思われる。ZEROBASEONEは10月29〜30日、さいたまスーパーアリーナでワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR［HERE＆NOW］」を開催したほか、10月29日には日本スペシャルEP『ICONIK』をリリースした。

（写真＝ZEROBASEONE公式Instagram）パク・ゴヌク

写真のなかのパク・ゴヌクは、黒いジャケットを着て、東京・表参道での散策を楽しんだ。雨のなかでもクールかつ幸せそうに歩く彼の姿が一際目を引く。また、変装をすることなく、堂々と輝く美貌を見せた。

投稿を目にしたファンからは、「ゴヌクと日本の風景相性良すぎるんよ」「表参道ゴヌクめろいな」「彼氏感強！」といった反応が寄せられていた。

なお、パク・ゴヌクは最近、Vaundyの『怪獣の花唄』のカバーも投稿し、日本のファンを喜ばせている。

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。