【フブ】のヴィンテージ感漂うレザーブルゾンが今アツい！秋冬春と活躍する逸品がAmazonで販売中！
【フブ】のストリート感溢れるブルゾンで魅せる！冬の主役級アウターがAmazonで販売中！
シンプルながらもストリートスタイルデザインが魅力の中綿入りフェイクレザーMA-1が登場！フェイクレザー素材を使用し、中綿80gが入っているため、寒い季節でもしっかりと温かさを保つ。胸元にはワンポイントでブランドロゴが刺繍されており、背中にはレトロデザインのBIGロゴが同色でシンプルに刺繍されている。目立ちすぎず、どんなコーディネートにも合わせやすいデザイン。
リアルな質感のフェイクレザーを使用し、上品な光沢と高い耐久性を兼ね備えている。
背面に同色で刺繍されたレトロなビッグロゴが、さりげなく個性を演出してくれる。
トレンド感のあるドロップショルダーで、オーバーサイズのシルエットが映える。
中綿入り仕様で防寒性に優れ、秋冬のストリートコーデにぴったりな一着となる。
