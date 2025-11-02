ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

【フブ】のストリート感溢れるブルゾンで魅せる！冬の主役級アウターがAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


シンプルながらもストリートスタイルデザインが魅力の中綿入りフェイクレザーMA-1が登場！フェイクレザー素材を使用し、中綿80gが入っているため、寒い季節でもしっかりと温かさを保つ。胸元にはワンポイントでブランドロゴが刺繍されており、背中にはレトロデザインのBIGロゴが同色でシンプルに刺繍されている。目立ちすぎず、どんなコーディネートにも合わせやすいデザイン。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


リアルな質感のフェイクレザーを使用し、上品な光沢と高い耐久性を兼ね備えている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


背面に同色で刺繍されたレトロなビッグロゴが、さりげなく個性を演出してくれる。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


トレンド感のあるドロップショルダーで、オーバーサイズのシルエットが映える。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


中綿入り仕様で防寒性に優れ、秋冬のストリートコーデにぴったりな一着となる。