巨人の中山礼都内野手（23）が1日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。先輩の丸佳浩外野手（36）から受けたというアドバイスを明かした。

この日のテーマは「ご褒美」。

これに2020年ドラフト同期（平内が1位、中山が3位）の平内龍太投手（27）とそろって登場した中山。

スイーツ好きの平内が自分へのご褒美として860グラムあるコストコのイタリアンティラミスを一日に1人で平らげたことがあると明かすと、「僕もコストコ」と続いた。

「シーズン終わって次の日、2連休だったんで。1日目の休みの時にコストコ行って。ファミリー盛りのお寿司。お昼ご飯的な感じで食べて、気付いたらなくなってました」

48貫あるコストコの「寿司ファミリー盛」を1人でランチにした中山。

コストコに出かける前、良きパパとしても知られる丸に「行こうと思ってるんですよ」と伝えたところ、「トイレットペーパーとキッチンペーパーは絶対買ったほうがいいよ」とアドバイスを受けたという。

ともに大容量で知られる人気商品。「ひとり暮らしだと当分なくならない…」という中山は「置くとこもないんで、必要な時に車から取って（部屋に）上がる」と愛車のトランクに30ロール入りのトイレットペーパーが入っていることを明かし「全然残ってる…」と笑わせていた。