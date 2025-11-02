【フォーティーセブン新作】ウール×コーデュロイ素材で季節を纏う「CLEAN UP」登場

1947年にボストンで誕生したライフスタイルブランド「’47（フォーティーセブン）」から、秋冬にぴったりの新作キャップが登場しました。柔らかなクラウンとカーブしたバイザーが特徴の定番モデル「CLEAN UP（クリーンナップ）」に、シーズンムード漂うウールとコーデュロイ素材を採用。小さめロゴが愛らしく、カジュアルにもフェミニンにも合わせやすい注目アイテムです♡

フォーティーセブンの新作「CLEAN UP」登場

ブランドの象徴ともいえる「CLEAN UP」は、誰の頭にも自然にフィットする柔らかなフォルムが魅力。

今回登場した「ベースランナー」コレクションでは、MLB人気チームのロゴをミニサイズで配置し、上品な存在感を演出しています。

デイリーに取り入れやすく、コーデの仕上げにさりげない個性をプラスできる万能キャップです。

秋冬素材のウール＆コーデュロイで季節感をプラス

【BASE RUNNER PREMIUM WOOL】は、ウール×ポリエステルを50/50でブレンド。

軽やかであたたかな被り心地を叶え、ブラック、ネイビー、アイボリーなどの落ち着いたカラーで大人の秋冬スタイルにマッチします。価格は各5,280円（税込）。

一方【BASE RUNNER CORDUROY】は、程よい厚みの8ウェルコーデュロイ素材を採用。

スモーキーなグリーンやピンク、ツートーン配色など、遊び心のある色展開が魅力。立体感のある質感が季節の装いをより引き立てます。価格は各4,840円（税込）。

どんなスタイルにもマッチ♡秋冬コーデの仕上げに

カジュアルにもきれいめにもフィットする「フォーティーセブン」の新作キャップは、秋冬ファッションをさりげなくアップデートしてくれる優秀アイテム。

ウールとコーデュロイ、好みに合わせて素材を選べるのも嬉しいポイントです♪ベーシックカラーから華やかカラーまで揃うラインナップで、自分らしいスタイルを楽しんで。