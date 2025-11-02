【秋田県】「なまはげの地で……」海辺の穴場「男鹿温泉郷」の魅力とは？ 周辺には水族館なども充実
男鹿温泉郷は、秋田県の日本海に突き出た男鹿半島にある温泉地で、自家源泉を持つ複数の温泉宿から成り立っています。周囲は男鹿国定公園の壮大な自然に囲まれており、海や山に加え、奇岩が連なる荒々しい景観が魅力です。
また、ここは国の重要無形民俗文化財にも指定されている「男鹿のなまはげ」の伝統文化が色濃く残る土地としても知られています。
【首都圏からのアクセスを見る】飛行機＋車またはバスで約2時間20分
また、宿の露天風呂からは、日本海に沈む美しい夕日を望むことができ、何ものにも遮られないその景色は格別です。家族連れには「男鹿水族館GAO」も人気のスポットで、地元の名物・石焼料理など、新鮮な海の幸も旅の楽しみの1つです。
▼なまはげ文化とセットで楽しめる
「なまはげの地で郷土料理を食しながら温泉に浸かることができる」（30代女性／宮城県）」
「ユネスコ無形文化遺産の男鹿のなまはげ、生で見てみたいです」（30代女性／大分県）」
▼絶景と海の幸
「海に近く、夏は日本海に沈む夕日を温泉から眺められる絶景です。なまはげ文化や男鹿水族館GAOなど、夏の観光も充実しています」（60代女性／大阪府）」
「男鹿半島の絶景と伝統文化『なまはげ』を楽しめ、海の幸とともに温泉が堪能できる魅力的な場所だから」（40代男性／北海道）」
▼都会の喧騒を忘れる静けさ
「男鹿半島という自然豊かな場所に位置し、海と山に囲まれたロケーションは、都会の喧騒を忘れさせてくれる静けさがあるから」（30代女性／北海道）」
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
「男鹿温泉郷」周辺には何がある？男鹿温泉郷の観光の魅力は、伝統文化と圧巻の景観にあります。温泉街からほど近い「なまはげ館」では、ユネスコ無形文化遺産にも登録された「なまはげ」の伝統を学ぶことができ、訪れる人々に深い感動を与えます。
