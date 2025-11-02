Netflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』の展覧会開催へ！ 撮影時に使用されたジオラマなどが登場
Netflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』の展覧会「Netflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』 Miniature Wonderland ミニチュア▽ワンダーランド」が、12月19日（金）〜2026年2月8日（日）の期間、東京・渋谷にある東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYAで開催される。
【写真】めっちゃ貴重！ マリーランドの世界観を再現したジオラマ
■日本初公開の展示も登場
今回開催される「Netflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』 Miniature Wonderland ミニチュア▽ワンダーランド」は、作品を通して、ストップモーションアニメ制作の裏側が楽しめる期間限定の展覧会。
会場では、質感にこだわって作られたキャラクター造形や、マイメロディとクロミの部屋、コンテスト会場の巨大ジオラマなど、実際の撮影に使われた造形物が多数展示される。
また、サンリオデザイナーと見里監督のアイデアを形にするために描かれた美しいイメージボードや、細かく指示の入った美術資料といった制作資も並ぶ。
さらに、スイーツコンテストのステージを再現したフォトスポットで物語に入り込んだかのような写真撮影が楽しめるほか、展覧会を記念したオリジナルグッズも展開予定だ。
※▽はハートが正式表記
