¡ÖÆÇµ¤¤Ì¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¤Ç¶¯Îõ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥Èà85ºÐºî²Èá»ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù¤Ë¾×·â¡ÖÈþ¤·¤¤ÇòÈ±!¡×¡Ö¸½Ìò¤Ê¤ó¤ä¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÖÀ¸³¶¸½Ìò¡¢À¸³¶¤ªÞ¯Íî¡£ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¡¡ºî²È¤Î»ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù¤¬X¤ò¹¹¿·¡£85ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿»Ñ¤Ë¡ÖÇòÈ±¤æ¤¨Á¯¤ä¤«¤Ê¤ªÍÎÉþ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦±Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í!¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤òâË¤ß¡¢¾®Àâ¼ç¿Í¸ø¤Î¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÄÖ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÏÓ¤Î²ÄÆ°°è¤¬¶ËÃ¼¤Ë¶¹¤Þ¤ê¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¡¼¤òÂÇ¤Ä¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¤È2017Ç¯¤Ë´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤òÈ¯¾É¤·¤¿ÂÎ¤Ç¤ÎÆü¾ï¤Î1¥³¥Þ¤òÌÀ¤«¤·¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢ÁÏºî³èÆ°¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤´Í÷¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÇòÈ±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇòÈ±¤ò³è¤«¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¹¬¤»¤ÊÆü¤ò¡Ä¡×¤ÈÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆÇµ¤¤¬¤Ì¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤ÇòÈ±!¡×¡ÖÇòÈ±¤æ¤¨Á¯¤ä¤«¤Ê¤ªÍÎÉþ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦±Ç¤¨¤Þ¤¹¤Í!¡×¡Ö¸½Ìò¤Ê¤ó¤äÀ¨¤¤¡×¡ÖÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¤ÎÀ¸¤ÍÍ!!¥¹¥²¥§!!¡×¡ÖÀ¸³¶¸½Ìò¡¢À¸³¶¤ªÞ¯Íî¡£ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡1980Ç¯¤Ë¡Ö²«¿§¤¤²ç¡×¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»ÖÌÐÅÄ¤Ï¡¢´ñÈ´¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤ò¤¢¤Ä¤á¡¢90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥ÞÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¤ªÃë¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£