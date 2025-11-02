花園出場をかけた全国高校ラグビー大会の群馬県予選は２日、準決勝２試合が行われ、ベスト４が激突しました。

準決勝の第２試合は、４年ぶりの花園を目指す緑の桐生第一と、４１年ぶりの全国大会を狙う白の高崎が対戦しました。桐一は前半６分、敵陣深く攻め込むとパワーのあるフォワードを生かして連続攻撃。最後は、４番・遠坂が飛び込みます。桐一は、前半１７分までに３トライを奪うなど２１対０とリードします。

一方の高崎は、前半１９分のラインアウトでした。８番・高橋一太のラストパスに２番・山口。鮮やかなサインプレーで１トライを返します。

しかし、桐一は、８番・ルナ郷倫の抜け出しからチャンスを作ると、ここから一気に逆サイドへ展開。細かくパスをつないで最後は１１番・２年生の吉沢がトライ。前半だけで６トライをあげ、３８対５とリードして前半を折り返します。

後半に入っても桐一の猛攻はつづき、１５番・渡邉や１２番・對馬らの活躍で６トライを奪うなど７６対５で高崎を下し、５年連続の決勝進出を決めました。

準決勝の第１試合は明和県央が６０対０で農大二高を退け、６年連続の決勝進出です。

決勝戦は明和県央と桐生第一、５年連続の同一カードで１１月９日に行われます。