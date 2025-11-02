¡ÖºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡Ä¡×ÀÆÆ£Î©¤¬Éüµ¢¸å½é¤ÎÍ¥¾¡¡¢Âç´ï¤¬ÀÀ¤¦Àã¿«¤Î¾Ú¤È¤Ï¡¡ÃË»Ò100¥¥íÄ¶µé¡Ú½ÀÆ»¡¦¹ÖÆ»´ÛÇÕ¡Û
¡¡¢¡½ÀÆ»¡¡¹ÖÆ»´ÛÇÕÁ´ÆüËÜÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡Ê2Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÃË»Ò7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢100¥¥íÄ¶µé¤Ç¤Ïºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¡¢ÊÄËë¸å¤Ë¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æº£Ç¯8·î¤ÎÉüµ¢Àï¤ËÂ³¤¯Æ®¤¤¤ËÄ©¤ó¤ÀÀÆÆ£Î©¡ÊJES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï²ù¤·¤µ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¡£1984Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢88Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤ÇÅö»þ¤ÎºÇ½ÅÎÌµé¤Ç¤â¤¢¤ë95¥¥íÄ¶µé¤ÇÏ¢ÇÆ¤·¤¿¡¢Éã¤Î¸ÎÀÆÆ£¿Î¤µ¤ó¤È¤Î¿Æ»Ò¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¸Ä¿Í¤Ç¤Ï5°Ì¡£º®¹çÃÄÂÎ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏËÜÀï¡¢ÂåÉ½Àï¤È¤â¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Àã¿«¤òÀÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢Éã¤¬½é¤á¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Æ±¤¸ÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼¡²ó2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡£³Î¤«¤Ê°ìÊâ¤ò¹ï¤ó¤À23ºÐ¤Ï¡¢¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡£¤Ç¤â¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ï1Ç¯Á°¤ÏÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡Ê¹ÖÆ»´ÛÇÕ¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÉ¬¤º¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤«¤¨¤¹¤³¤È¤È¡¢ÆüËÜ¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¥í¥¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡60¥¥íµé¤Ï¶áÆ£È»ÅÍ¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬3Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¡¢66¥¥íµé¤ÏÉþÉôÃ¤À®¡ÊÅì³¤Âç¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¡¢73¥¥íµé¤ÏÅÄÃæÎ¶²í¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¤¬Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£81¥¥íµé¤ÏËÌÛê²Å¿Í¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬½é¤á¤ÆÀ©¤·¡¢90¥¥íµé¤ÏÆÁ»ý±ÑÈ»¡ÊµþÍÕ¥¬¥¹¡Ë¤¬Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£100¥¥íµé¤Ï¿¢²¬¸×ÂÀÏº¡ÊÆüËÜÀ½Å´¡Ë¤¬2Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÂ×´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£