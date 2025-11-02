高崎市などで撮影された映画「スピリットワールド」の公開にあわせて、俳優の竹野内豊さんらが来県し、舞台裏を語りました。

「スピリットワールド」は日本で命を落としたフランス人歌手が、堺正章さん演じるユウゾーと出会い、竹野内さん扮する息子・ハヤトを見守る旅に出る物語です。

高崎芸術劇場で１日に行われた上演会には約５００人が集まり、竹野内さんと堺さん、メガホンを取ったエリック・クー監督が舞台あいさつに登場しました。堺さんは市内の山名八幡宮で、フランスの名優・カトリーヌ・ドヌーブと共演した思い出を振り返り、「撮影では高崎市民の皆さんが協力してくれました」とバックアップ体制に感謝していました。また、エリック監督は、「高崎は第二のふるさと、作品のテーマにした愛と希望と平和は高崎にありました」と最大の賛辞を送りました。

竹野内さんは撮影現場まで車で通っていたエピソードをあかし、高崎への思いを語りました。

「東京から１時間もかからないで来れてしまうんだったら高崎に住んでもいいかなってね」「本当にいい街だなと思いました」（竹野内さん）