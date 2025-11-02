¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ëÊý¤À¤È¡×àÂç³Ø»þÂå¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÆ±´üá¤ÏàÅÁÀâ¤ÎÌ¡²èÊÔ½¸¼ÔáÃæÂ¼¿ÎÈþ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡ÖÁðÍú¤Ç»Å»ö¾ì¤Ø¡×ÅÁÀâÊÔ½¸¼Ô¤ÈºÆ²ñ
¡¡àÂç³Ø¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÆ±´üá¤À¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤ÎÌ¡²èÊÔ½¸¼Ô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#¥¤¥ó¥«¥ì¥Æ¥Ë¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÂ¼¿ÎÈþ¡£¹ÖÃÌ¼Ò¤Ç¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¡ÖÆ¯¤¥Þ¥ó¡×¡Ö±§Ãè·»Äï¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Ì¾ÊÔ½¸¼Ô¡¦º´ÅÏÅçÍÇÊ¿¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¡¢º´ÅÏÅç¤µ¤ó¤ÏÅìµþÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ç¡ÖÂç³Ø»þÂå¡¡Ìë¤ÊÌë¤ÊÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤³¤ó¤À¥Æ¥Ë¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÆ±´ü¡×¤ÈÊ£¿ôÂç³Ø¹çÆ±¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡Ö¤â¤¦¡Á!»Å»ö¾ì¤ËÁðÍúÍú¤¤¤Æ¤¤Æ¡Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë»ä¤â¡Ä¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤Ã¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯!¡×¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÆ±´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ëÊý¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£