任期満了に伴う呉市長選挙が２日告示され、現職と新人のあわせて４人が立候補を届け出ました。

立候補したのは届け出順に、無所属・新人の東国裕さん（７５）、無所属・現職の新原芳明さん（７５）、無所属・新人の能勢泰人さん（５７）、無所属・新人の杉田憲英さん（５６）です。

選挙では現職の２期８年の市政運営への評価や、少子高齢化、人口減少対策、日本製鉄跡地に計画される防衛省の複合防衛拠点などが争点になります。

東国裕さん（７５）「（他の候補者は）防衛省誘致の方向。反対する市民の声をすくい上げて中央に訴えていきたい」

新原芳明さん（７５）「呉が若い人にとって誇りのあるかっこいい街。ここで暮らしてみよう、ここに行ってみようと思うために、これからも思い切り力を尽くしていく」

能勢泰人さん（５７）「防衛産業、防衛省が来て世界一の技術を民間転用していく。この技術を日本、世界に売っていく。そんなチャンスの多い街にしていく」

杉田憲英さん（５６）「よくないのは市政。四半世紀市民に向き合っていない。誰よりも呉市を歩き回った、誰よりも多くの人の話を聞いた、それが私の政策」

投開票は県知事選挙と同じ９日に行われます。