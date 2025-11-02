【近畿の天気】文化の日の３日（月・祝）は昼間もヒンヤリ　北風冷たいため上着忘れずに　北部は雨傘を

文化の日の１１月３日（月・祝）の近畿地方は、昼間も肌寒いでしょう。風がヒンヤリと感じられそうです。



日本付近は「西高東低」の冬型の気圧配置となり、北からはこの時期としては強い寒気が流れ込んでくる見込みです。



北風が強まって北部は秋時雨となり、冷たい雨が降ったりやんだりの天気となるでしょう。大気の状態が非常に不安定で、雷を伴って雨脚の強まる所がありそうです。竜巻などの激しい突風やひょう、落雷に注意してください。





中部と南部は晴れ間がありますが、京阪神でもにわか雨の所がありそうです。お出かけには、折りたたみの傘があると安心です。朝の最低気温は前日と同じくらいか低めで、８〜１４℃くらいでしょう。日中の最高気温は前日ほど上がらず、１５〜１８℃くらいの見込みです。北風が冷たく、肌寒く感じられそうです。風を通しにくい暖かい服装が良いでしょう。連休明けの４日（火）は秋晴れとなり、朝は冷えるでしょう。４日（火）朝の最低気温は大阪でも１０℃くらいまで下がるほか、奈良では６℃と内陸部を中心に冷え込みそうです。５日（水）は晴れ間があり、今年最も大きく見える満月「スーパームーン」を見られるチャンスがありそうです。９日（日）は広い範囲で雨が降る見込みです。