ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系日曜劇場）の平均世帯視聴率は、10月12日放送の第1話が11.7%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）。続いて10.4%（第2話）､10.3%（第3話）と、10月スタートの連続ドラマの中でトップを独走している。

原作は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こす、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーである。主題歌は「田園」（96年）などソロとして数々の名曲を世に送り出してきたシンガー・ソングライター、玉置浩二の「ファンファーレ」である。

制作にはJRA（日本中央競馬会）が全面協力。競馬場でロケが行われるだけでなく、本編レースシーンは実際に開催されたレース映像を使用。展開に合わせてCGによる加工処理がされており、競馬ファンにはかなり楽しめる内容となっている。その一方で、

「スポーツは全般的に好きですが、競馬は興味がありませんでした。しかし、日曜劇場は伝統的にクオリティーの高い枠で、熱い人間ドラマが描かれていることもあり、今作にもすっかりハマりました。職場や取材先、飲み屋でも話題に上がりますが、競馬に詳しくなく、普段あまりドラマを見ない50代以上の男女で見ている人も多く、『おもしろい』と声をそろえていました。競馬を知らない人でもハマること必至です」（放送担当記者）

競馬好きでなくても、ドラマにハマる理由は一体、どこにあるのか。探ってみることにした。

早見氏の原作は、ワンマン社長の馬主・山王耕造（演・佐藤浩市・64）と、その一族に付き添い続けた秘書・栗須栄治（演・妻夫木聡・44）の視点で、継承と克服の物語が描かれているが、ドラマの舞台は2011年から2030年に設定されている。

先の記者氏が見どころとしてあげるのは、主人公・栗須の激変する人生だ。

大手税理士事務所に勤務していた栗須は、税務調査がきっかけで耕造の会社「ロイヤルヒューマン」と関わることになり、事務所を自主退職。もともと、何の目的もなく仕事をこなすだけの日々を送っていた栗須は、自らの税務調査がきっかけで横領が発覚しクビになった耕造の秘書の後任として雇われる。その際に、耕造から突き付けられた条件は「俺を絶対裏切るな！」だった。

「栗須は“暴君”の耕造に寄り添い、精力的に秘書としての業務をこなしますが、税理士時代と比べて実にイキイキとしています。彼自身、競馬についても一から学ぶことになるので、競馬を知らない視聴者と同じ立場なのです。さらに競馬に関わることにより、北海道・日高で父の競走馬の牧場を手伝う、元恋人でシングルマザーの野崎加奈子（演・松本若菜、41）と再会。2人の運命が交錯することになります」（同前）

そして、どうやって馬主が競走馬を発掘し、育て上げるのかも見どころだという。

馬主も楽じゃない

そもそも「馬主」は「ばぬし」ではなく「うまぬし」と読む（それも、同作を観て知ったという視聴者は多い）。耕造の馬主歴は20年で、会社名でもある「ロイヤル」の冠名を使っているが、気に入らない調教師とはすぐけんか別れする上に、そもそも本人に馬の血統知識や相馬眼が皆無で、レースでの勝利は数えるほどだ。

そのため、会社の競馬事業部は赤字続きで、妻・京子（演・黒木瞳、65）は大の競馬嫌い。耕造の後継者候補である長男の優太郎（演・小泉孝太郎、47）は競馬事業部の撤廃をもくろむ。家族たちに反対されながらも、耕造は栗須とともに自身の目標である「有馬記念制覇」をかなえられる競走馬を探して奔走する。

「ドラマを見ていて分かったのは、まずは競走馬をオークションで競り落とし、厩舎に預け、トレーニングセンターで調教師がしっかり調教し、小さなレースからコツコツと勝ち上がり大舞台を目指すこと。馬の血統も大事で、親が優秀な馬なら、当然、オークションでの値段も高額になります。競走馬を育てるには、オーナー・牧場・調教師らがチームになるので、競走馬は関わったすべての人々の人生を背負って走るのです。耕造と栗須は自分たちのチームに優秀ながら、やや変わり者の調教師・広中博（演・安藤政信、50）を引き入れました」（同）

馬主はいくら金があっても足りないことは、このドラマを見ていればよく分かるが、実際に馬主になるハードルは、かなり高いようだ。

「耕造と同じく個人馬主になるには、年額所得が2年連続2000万円以上、本人名義の不動産、預貯金、有価証券などの資産が1億円以上。一般人にはとっては夢のような話です」（スポーツ紙の競馬担当記者）

次は馬探しである。

第3話で耕造は、北海道・千歳で数々の名馬を送り出している「北陵ファーム」でのオークションに挑む。しかし、競馬界で最高ランクのG1レースに何度も勝利している「最強の馬主」と呼ばれ、潤沢な資金力を誇る人材派遣会社長・椎名善弘（演・沢村一樹、58）に、お目当ての馬を競り落とされてしまう。

そこで出向いたのが加奈子の父が経営する牧場での「庭先取引」だ。要は牧場主との直接取引だが、加奈子の父・剛史（演・木場勝己、75）はかなりの頑固者。おまけに、売値は1億円と、庭先取引としてはかなりの破格。耕造の前に訪れた馬主は激怒して帰ってしまったほどだった。

「売れないと牧場はつぶれてしまいますが、剛史がなかなか売ろうとしないのにはそれなりの理由がありました。当然、耕造ともぶつかったものの、最後は耕造に売ることにしました。剛史が耕造の目を見据え『勝つ気はあるんですか？』と問いかけるシーンは、両者の気迫が満ち溢れていました」（先の放送担当記者）

実際の馬主の反響は

第3話の放送後、G1優勝馬であるセイウンコウセイ、ニシノデイジーなどの馬主として知られる西山茂行氏（67）が自身のXを更新している。そこで《ドラマとしては素晴らしい作品だと思います。しかし現実ではない部分も多々見受けられます》とし、

《馬を買う前に牧場主を怒鳴る馬主はいません。買ってもらう馬主にあんな態度をとる生産者はいません》と書き込んだ。

「西山氏は世間が誤解するのを避けたかったのでしょう。ドラマなので、演出はあるのでしょうが、実際の関係者が反応したということは、かなりの反響があったのでしょう」（同前）

そして、11月2日放送の第4話、ついに“切り札”が投入される。ドラマの語りを務めるも、役名が明かされていなかった人気グループ・Snow Manの目黒蓮（28）が劇中に登場することが予告編で明らかになった。今後の展開に注目だ。

