俳優・歌手の上地雄輔さんが自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手のワールドシリーズでのMVP獲得を祝福しました。



【写真を見る】【 上地雄輔 】 山本由伸投手ワールドシリーズMVP獲得を祝福 以前譲り受けた「Specialなグローブ」を公開し「今夜は飲ませて頂きます」と感激





上地さんは、「素晴らし過ぎ‼︎」とコメントし、「#原点のグローブです♪と頂いたお宝グローブ」とのコメント共に、鮮やかな赤色の野球グローブの写真を投稿しました。このグローブは黒い縫い紐で縫われており、使用感のあるシワや小さな擦れが見られます。







投稿ではワールドシリーズでのMVP獲得を祝福するハッシュタグも添えられており、「こんなSpecialなグローブを眺めながら今夜は飲ませて頂きますw」と喜びを表現しています。







上地さんは山本投手への感謝と敬意を示す言葉も添え、「両軍の選手，家族、スタッフ、観客、野球やsports好き、携わる全ての人にrespectを持って」と記しました。そして最後に「@yoshinobu__yamamoto ありがとうございました‼︎」と綴っています。







山本投手はワールドシリーズでの活躍が称えられ、MVPに選出されました。上地さんと山本投手の交流を垣間見ることができる貴重な投稿となっています。







この投稿に、「山本選手のグローブも持ってるゆーちゃんも凄いわー」「グローブかっこいいです。良かったですね」「山本選手からのグローブお宝だね」「山本由伸投手のグローブ眺めながら、美味しいお酒飲んで下さい」「原点のグローブいただいたのも凄い！宝物だね」「ゆーちゃんにとって最高で大切な宝物だね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】