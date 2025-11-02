長岡まつり大花火大会について。その起源は明治時代にさかのぼりますが戦時中は花火が打ち上げられない時期もありました。



花火大会復活後、さじき席の仕事を続けてきた空襲経験者の男性がいます。



戦後80年の花火に託す思いがありました。

■「平和だから花火が打ちあがる」長岡にも花火のない夏が……

毎年、大輪の花が彩る長岡の夜空。



そんな長岡にも花火のない夏がありました。



【志賀貞夫さん】

「この花火を見て平和ってものをつくづく喜んでもらいたいね。平和であるからこそ花火が打ち上げられるんだから」

■約70年長岡花火のさじき席を手伝ってきた男性

8月2日・長岡市で花火が打ちあがるおよそ4時間前。あるさじき席の階段を上ってみると、一人の男性の姿が。志賀貞雄さん、86歳です。約70年、長岡花火のさじき席の運営を手伝ってきました。



【志賀貞夫さん】

「（ことしは）去年のうちに全部満席になった。ことしはキャンセル待ちというけど、キャンセルは起きないよね」

■「うちが燃えているから帰れない」80年前見た光景

信濃川の河川敷のすぐそばに自宅があった志賀さん。80年前、このさじきがある場所で恐ろしい光景を目の当たりにしたといいます。



【志賀貞夫さん】

「うちを見てた、燃えるのを」



「弟が『うちに帰ってみようよ』っていうのに親父が『うちが燃えているから帰らんねんだ』って」

■1945年8月1日 長岡空襲

1945年8月1日、午後10時半……アメリカ軍の空襲により長岡の市街地のおよそ8割が焼け野原となった長岡空襲。



わかっているだけでも合わせて1489人の命が奪われました。

■「長岡っていうのは焼け野原なんだよ」

当時、志賀さんは6才。家族8人で河川敷に逃げたといいます。



【志賀貞夫さん】

「日報の写真見ながら長岡っていうのは焼け野原なんだよここだってそうでしょ。もう何もなかった一夜明けたらね、」

■花火が打ち上がる河川敷からかつて見えたのは炎に包まれた長岡

河川敷から見えたのは自宅だけではなくまち全体が炎に包まれた悲惨な光景でした。



真夜中のはずなのに夕焼けのように広がる真っ赤な空……



【志賀貞夫さん】

「泥棒は持てる物しかもっていかないけど、火事は総なめだもん。全部なの根こそぎだから泥棒にあうくらいだったらまだいい、泥棒は持てるものしかもっていかない」

■おんぶをしたまま子どもをなくした親せき

家族全員命は無事でしたが、家や財産などは何もかも失いました。



親せきには、おんぶをしたまま子どもを亡くした女性もいたといいます。



【志賀貞夫さん】

「自分の子を抱こうと思っておろしたら亡くなっていたんだからそら、ショックだったんだろうなと思うよ。おばちゃん切なかった？って聞いたらさだおさん、そりゃ切ないこてねどれだけ泣いたかわからないって」

■戦後の復興……長岡花火にこめられた思い

誰もが苦しかった戦後の時代…

そんな市民を元気づけるために打ち上げられたのが長岡花火なのです。

■始まりは明治時代 長岡花火の歴史

1879年、明治時代に始まった長岡の花火大会。



しかし、昭和に入り戦争のため中止に追い込まれます。その後、花火のない夏が続き、1945年には空襲により街は壊滅状態に……。

■「長岡復興祭」がいまの「長岡まつり」へ

翌年復興に立ち上がる市民のために「長岡復興祭」を開催。



その次の年に花火大会が復活し1948年からは空襲のあった翌日にあわせて行われてきたのです。

■当時逃げ込んだ信濃川で今では花火を……

80年前、燃え盛る炎から多くの人が逃げ込んだ信濃川。



長岡花火は、その河川敷で打ち上げられ市民の活力となってきました。

■戦後80年の長岡花火

日が暮れ始めると続々と人がやってきました。



【お客さん】

「暑いっすね」



【志賀貞夫さん】

「雨が降るかもしらんって」



【お客さん】

「え！予報的に雨なんすか」



【志賀貞夫さん】

「らしい」

■86歳……ことしでさじきを手伝うのは最後に

花火大会復活後まもない時からさじき席の仕事を手伝ってきた志賀さん。86歳になり、手伝うのはことしで最後だといいます。



【志賀貞夫さん】

「慰霊・復興…そういったものが忘れられていくのもあるんじゃないかな。年々そうなってくると思うそれを風化させないようにみんながそういう気持ちをもってくれたらありがたいけど」

■戦争犠牲者への慰霊の花火「白菊」

「慰霊・復興・平和」



これから先も長岡花火に込められた意味を忘れないでほしい…



【打ち上げアナウンス】

「白菊、10号3発打ち上げ開始でございます」



空襲の犠牲者を悼む花火「白菊」。

■これからも花火大会が続けば平和につながるのでは

空襲後も地震や水害など数々の災害に襲われてきた長岡。



くじけそうになる度に市民はいつも上を見上げ復興のために立ち上がってきました。



中越地震からの復興を願い翌年から打ち上げられたフェニックスも20年を迎えました。多くの支援を受け、復興をとげながら発展してきた長岡市。空襲や震災からの復興を願う花火はいつからか「感謝」を伝える花火に……



【志賀貞夫さん】

「（戦後）80年、これから90年100年とつながっていくと思う。そうやって感謝の気持ちを伝えるのがこの長岡の花火だと思う。これからもずっと何事もなく花火大会がやっていただければ私はそれが平和につながるんじゃないかなと思います」

■これからも“戦後”であり続けるために……

戦後80年……



そして、これからも、「戦後」であり続けるために…

美しく彩られたこの夜空に願いをこめます。